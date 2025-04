Enti pubblici in crisi: "In dieci anni dimezzati i lavoratori della Provincia"

In dieci anni il personale della Provincia si è dimezzato e a garantire interventi ordinari e straordinari su 1200 km di strade ora è la metà degli impiegati, con standard operativi ridotti. Ma i problemi riguardano anche i servizi educativi del Comune. E’ il punto della Cgil che adesso tramite la Fp rivendita più risorse in generale per gli enti pubblici. In particolare sotto la lente servizi educativi per il Comune e manutenzione delle strade per la Provincia. Lo hanno fatto nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina in piazza della Libertà proprio di fronte al palazzo del Comune e alla sede della Provincia, Giacomo Nebbiai dirigente provinciale Fp Cgil e Gianmaria Acciai segretario della Fp oltre ad alcuni candidati alla Rsu di Provincia e Comune. Dietro l’angolo, anche il voto per le elezioni Rsu del 14,15 e 16 aprile.

"I Comuni hanno bisogno di maggiori risorse per il funzionamento dei servizi e quindi per garantire le risposte che devono essere date ai cittadini – spiega Giacomo Nebbiai – Quelle di Arezzo, ad esempio, deve incrementare le risorse per risolvere il problema del corretto inquadramento degli operatori dei servizi educativi e scolastici. La Provincia deve frenare la caduta verticale delle attività di manutenzione delle strade". Il 14, 15 e 16 aprile anche i dipendenti degli enti locali andranno al voto per il rinnovo delle Rsu. "Provincia e Comune sono due enti locali che rappresentano da soli il 36% dei votanti – spiga Gianmaria Acciai – Una faccenda che non riguarda solo i lavoratori interni, gli interessi dei lavoratori sono quelli dei cittadini. Alle elezioni voteranno 2100 dipendenti in provincia di Arezzo di enti locali, 750 tra Provincia e Comune che rappresentano un terzo del totale".

"La nostra competenza è su 1200 km di strade. Dobbiamo garantire il pronto intervento, la manutenzione straordinaria e quella ordinaria - dice Angelo Rora, delegato Fp Cgil in Provincia - A parità di attività da svolgere, in soli 10 anni il personale si è dimezzato. Un taglio del 50% si traduce in maggiori carichi di lavoro per chi è rimasto e l’oggettiva impossibilità di mantenere gli standard operativi. La crisi delle Province non è solo un problema dei dipendenti ma di tutti i cittadini".