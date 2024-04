Elezioni, ipotesi sfida a tre. Nucci potrebbe inserirsi nel duello Agnelli-Brandi

Ma quale bipolarismo. La sfida per Palazzo San Michele potrebbe non essere un tête-à-tête tra Brandi e Agnelli. No, perché sull’agone politico potrebbe piombare anche l’avvocato Domenico Nucci (nella foto), personalità energica e assai nota nel paese della Torre del Cassero, che già nel 2011 e 2012 aveva corso come candidato a sindaco risultando poi sconfitto.

Ma insomma, non c’è due senza tre e l’idea di fare tris sta tentando l’Avvocato. Nel 2011 Nucci venne sconfitto da Brandi ma con la sua lista "Prima Castiglioni" ottenne il 27,61% dei consensi dei castiglionesi; mentre nel 2012 Nucci si fermò al 15,11% con la sua lista civica, sempre di centrodestra, "Senza Partiti".

E adesso? Da qualche mese l’avvocato di Castiglion Fiorentino ha aperto un profilo social su facebook in cui commenta con cadenza fissa la vita politica castiglionese: Nucci non nasconde mai la sua appartenenza politica di destra ma non lesina nemmeno di attacchi verso la sua fazione. Ieri pomeriggio un video postato sui social ha attirato l’attenzione di tanti: "Castiglioni è un paese strano in cui si candida Brandi che è accusato di aver dissestato il paese e poi Mario Agnelli che continua con questa storia di Libera Castiglioni - dice - Paolo Brandi avrà le sue cose da dire ma il confronto con Agnelli non c’è stato perchè lui si è rifiutato, inoltre Agnelli si candida con Libera ma è un dirigente leghista e quindi è un bluff". E poi la rivelazione, "chissà se verrà fatta una terza lista, perché io di votare Mario Agnelli non ho nessuna voglia e poca anche di votare il Brandi. Chissà".

Insomma, Nucci ci sta pensando e chissà che diventi il "terzo in comodo" in quella che ormai sembrava una sfida vis a vis. Intanto sul fronte di Libera Castiglioni c’è la data per la presentazione delle liste: il prossimo 12 maggio. Tra gli assessori dell’attuale giunta è praticamente certo che tutti si faranno avanti ancora una volta, fatta eccezione per Chiara Cappelletti, assessore al sociale che ha già detto che tornerà alla sua attività professionale. Sembrerebbero quindi confermate le candidature: Lachi, Milighetti, Sebastiani e Franceschini.

Anche sul fronte di "Rinascimento Castiglionese" le carte sono da svelare anche se il coinvolgimento di alcuni esponenti del gruppo consiliare di opposizione Città al Centro saranno coinvolti nel progetto di Brandi, eccezion fatta per l’ex candidato a sindaco Rossano Gallorini che starà fuori dai giochi.

L’altro gruppo di minoranza nel parlamentino castiglionese, "Castiglioni nel cuore", non aderirà al profetto di Brandi e anzi il suo capogruppo Andrea Fabbroni ha invece preso le difese della giunta Agnelli da un attacco di Brandi sulla scuola dell’infanzia alla Spiaggina.