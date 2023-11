Elettricista e termoidraulico per impresa specializzata

1 TERMOIDRAULICO

Si ricerca termoidraulico per azienda che offre servizi specializzati nella progettazione e nella realizzazione di impianti elettrici ed elettronici, di impianti per automazione civile e industriale. L’azienda opera in tutto il territorio del Valdarno aretino e fiorentino. Lavoro full time, a tempo determinato. Codice: AR-203922. Scadenza: 20 novembre

1 ELETTRICISTA Si ricerca elettricista per manutenzione e installazione civili e industriali per azienda di Montevarchi che offre servizi altamente specializzati nella progettazione e nella realizzazione di impianti elettrici ed elettronici, di impianti per automazione civile e industriale. Lavoro full time, a tempo determinato. Codice: AR-203:923. Scadenza: 20 novembre.