Elettricista e tecnici caldaie per impianti idraulici

2 TECNICI CALDAIE

Si ricerca tecnico manutentore per azienda che si occupa della manutenzione di impianti termici, si occuperà del controllo e manutenzione caldaie, pompe di calore e impianti solari. Saranno valutate anche candidature senza esperienza. Si tratta di un lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede Arezzo. Codice: AR-209276. Scadenza: 17 dicembre

1 ELETTRICISTA Si ricerca operaio elettricista con esperienza per azienda del settore installazione impianti idraulici e di riscaldamento di Monte San Savino. Per installazione di apparecchiature e impianti elettrici verificandone il funzionamento e la manutenzione. Esperienza di almeno un anno. Si tratta di un lavoro part time, a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Completano il profilo capacità relazionali, predisposizione al lavoro in team. Codice: AR-209244. Scadenza: 19 dicembre