Elena la Matta. L’antieroina. Minaccioni

La Memoria fa tappa al Teatro Capodaglio di Castelfranco Piandiscò dove prosegue la stagione 2024-25 per il cartellone frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’amministrazione comunale. Stasera alle 21 Paola Minaccioni porta in scena "Elena la Matta" (replica domani alle 21 al Dante di Sansepolcro). Fra documento storico, emozione e ironia, Paola Minaccioni torna a teatro con una grande prova d’attrice, vestendo i panni di un’antieroina del Novecento: Elena Di Porto, la matta del ghetto ebraico di Roma. Una storia vera tutta al femminile che si trasforma in uno spettacolo coinvolgente e di grande impatto emotivo. Elena Di Porto era un’abitante del ghetto di Roma dal carattere particolare: dichiarata pazza dal regime, non lo era affatto. Nata nel 1912 da un’umile famiglia ebraica, Elena era una donna dal carattere singolare e ribelle, profondamente anticonformista.

Separata dal marito, indipendente, antifascista convinta e temeraria, poco disposta ad accettare passivamente ogni forma di sopruso, soprattutto nei confronti degli altri. Lo spettacolo, scritto dalla giornalista di Radio 24 Elisabetta Fiorito, trae spunto dal libro storico del ricercatore archivista Gaetano Petraglia, La Matta di Piazza Giudìa, edito dalla Giuntina, che, attraverso documenti d’archivio inediti e testimonianze orali, ricostruisce con precisione la vita di questa donna straordinaria.

La stagione di Castelfranco prosegue il 21 febbraio al Capodaglio arriva la commedia firmata da Vincenzo Salemme, Premiata pasticceria bellavista. Una storia di cecità, di uomini e donne incapaci di osservare la vita e il mondo che li circonda. A seguire, sabato 15 marzo, è il momento di A Mirror di Sam Holcroft, per la regia di Giancarlo Nicoletti, con Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelini. Il mio amico Giacomo, spettacolo teatral-musicale scritto e diretto da Alessandro Riccio, prodotto dall’Ort, è lo spettacolo in programma sabato 22 marzo. La stagione si chiude mercoledì 9 aprile: in scena Pirandello Pulp di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, per la regia di Gioele Dix.

A.B.