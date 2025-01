Educazione finanziaria e parità di genere. Arezzo Innovazione presenta i risultati

AREZZOIl divario di genere nelle scelte finanziarie familiari e nell’indipendenza femminile rappresenta ancora oggi una significativa barriera per l’autonomia economica delle donne in Europa. Secondo il Global Gender Gap Report 2023 del World Economic Forum, persistono disparità sostanziali nella partecipazione e nelle opportunità economiche tra uomini e donne, con ripercussioni particolarmente evidenti per le categorie più svantaggiate. "L’educazione finanziaria femminile non è solo una questione di parità di genere, ma un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità", afferma Marco Morbidelli, Presidente della Fondazione Arezzo Innovazione che promuove il progetto.

Il progetto Gender Balance in Financial Education ha condotto un’analisi approfondita sui bisogni formativi delle donne in condizioni di svantaggio in quattro paesi europei. Lo studio, coordinato dalla Fondazione Arezzo Innovazione in collaborazione con OpenCom e gli altri partner europei del progetto, ha coinvolto 165 partecipanti. I risultati mostrano che mentre il 70,9% delle partecipanti dimostra familiarità con le carte bancomat, solo il 10,3% conosce i fondi comuni di investimento e appena il 5,5% è informata sulle forme di previdenza complementare.