Ecografo portatile per l’ospedale. Il dono del Calcit

Un nuovo contributo all’ospedale Santa Margherita della Fratta arriva per mano del Calcit. Ieri mattina l’associazione di volontariato della Valdichiana ha consegnato per mano del presidente Massimiliano Cancellieri un ecografo portatile di ultima generazione destinato al reparto di nefrologia ed emodialisi che, grazie alla tecnologia wireless, può essere portato fino al letto del paziente. Si tratta di uno strumento costato 4 mila euro raccolte dall’associazione grazie alle numerose iniziative sul territorio. Questo ecografo va ad aggiungersi ad un altro che Calcit Valdichiana avevano donato alcuni anni fa e che si è rivelato utile nel periodo covid facilitando gli infermieri della sala operatoria nella ricerca e nell’accesso vascolare. Il dispositivo, presentato ieri mattina, va ad aggiungersi all’ultima donazione di luglio 2023: gli arredi che Calcit ha donato al centro emotrasfusionale e cioè due poltrone per trasfusioni e un armadio (valore complessivo quasi 4 mila euro) "Il Calcit svolge un ruolo fondamentale per la nostra struttura sanitaria – conferma Antonella Valeri, direttrice amministrativa della Asl Tse. "Un partner sul quale possiamo fare affidamento, sempre attento alle esigenze del nostro ospedale e pronto ad accogliere ogni nostra richiesta". Un lavoro di squadra importante quello dell’associazione che è riuscita a catalizzare attraverso una serie di iniziative la generosità della popolazione della Valdichiana. "Non ci fermeremo – conferma ancora il presidente del Calcit – e proseguiremo nella raccolta fondi anche per portare avanti il progetto "Prendiamoci Cura di Chi si Prende Cura". La.lu.