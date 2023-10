Ecco "Star art" pittura e scultura di Sandro Epi in mostra

La Sala Esposizioni di Palazzo Pretorio a Sansepolcro si prepara ad accogliere una straordinaria mostra, dedicata a uno degli artisti più versatili e innovativi del nostro tempo: Sandro Epi. Celebre pittore dello spazio e scultore di talento, Epi incanta il pubblico con la sua straordinaria capacità di trasformare l’immaginario spaziale in opere d’arte tangibili e suggestive. L’esposizione, intitolata "Star art", promette di essere un’esperienza visiva senza pari. L’inaugurazione è fissata per oggi alle 17:30 e l’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 5 novembre. Sandro Epi, è Artista a 360°, nato a Montecastelli nel 1949, si distingue come un artista poliedrico, capace di esprimere la sua creatività in molteplici forme d’arte. Pittore e scultore autodidatta fin da giovane si è sempre dedicato all’arte figurativa. Negli anni ’70, dopo aver visitato una mostra di Salvador Dalì, è stato come folgorato dalla pittura surrealista. Inizia così una ricerca artistica che lo porta a creare un modo di dipingere del tutto personale, unendo il reale con la fantasia. La sua carriera artistica è caratterizzata dalla capacità di spaziare dalla pittura all’arte scultorea, con una maestria che ha guadagnato ammirazione e riconoscimenti anche internazionali. La sua visione artistica innovativa, abbraccia il tema dello spazio e dell’astronomia.