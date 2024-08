Ecco l’Orchestra giovanile. Nasce quella di Proxima

Nasce l’Orchestra Giovanile di Chitarre di Proxima Music. La scuola cittadina arricchisce la propria proposta didattica con un progetto finalizzato ad aggregare chitarristi di diverse età con il duplice obiettivo di offrire una nuova esperienza a completamento della tradizionale formazione individuale e di arrivare a costituire una formazione d’insieme capace di rappresentare la città di Arezzo. Il laboratorio d’orchestra sarà offerto gratuitamente agli allievi dei corsi di chitarra classica, acustica ed elettrica, con laboratori settimanali tenuti da Pier Francesco Manneschi che porrà al servizio di Proxima Music una lunga esperienza maturata come coordinatore dell’orchestra Little Fingers Guitar Club dell’Istituto di Musica di Montepulciano e che farà affidamento sulla sinergia dei docenti Fabio Roveri e Maria Tellini. La volontà della scuola con sede in via Severi, già punto di riferimento in città per l’insegnamento di canto e strumento, è di offrire nuove opportunità di crescita artistica per bambini, ragazzi e adulti, attraverso l’attivazione di progetti quali l’Orchestra Giovanile di Chitarre. Questo laboratorio ambisce a proporre uno strumento tipicamente solista in una dimensione collettiva dove apprendere la tecnica, il ritmo, gli accordi e la coordinazione necessari per suonare con altri chitarristi, sviluppando anche capacità di ascolto, spirito di collaborazione e responsabilità nel porre le proprie note in un contesto d’insieme. La collaborazione tra i tre docenti garantirà un insegnamento tra tutti i diversi stili e generi della chitarra. L’anno didattico 2024-2025 di Proxima Music sarà aperto dagli Open Days al via da lunedì 16 settembre dove con una lezione gratuita.