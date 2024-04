Ecco la squadra dei 5 Stelle. Il coordinatore Scorcucchi: "Pronti a sostenere Vignini"

CORTONA

A Cortona è ufficiale anche la lista del Movimento 5 stelle per le prossime amministrative di giugno. Nella città etrusca si è concretizzato per la prima volta a livello provinciale l’esperimento del campo largo di centrosinistra. Il Candidato a sindaco Andrea Vignini è riuscito a compattare sotto di sé sia i 5 Stelle che il Partito Democratico. "Per la prima volta – spiega il coordinatore comunale Matteo Scorcucchi (nella foto) che anche capolista – abbiamo trovato un accordo di coalizione, con partiti e liste civiche con cui condividiamo, in linea di massima, le azioni che riguardano il nostro territorio, in termini di uno sviluppo economico sostenibile, di attenzione all’ambiente ed alla qualità della vita nelle frazioni. Coloro i quali si riconoscono in un’area progressista, antifascista ed attenta ai bisogni delle categorie più deboli, senza incorrere nei retaggi del passato, troveranno nel movimento, un interlocutore attento e propositivo, così come si evince dalla nostra proposta politica e programmatica che nelle prossime settimane esporremmo nel dettaglio".

Oltre a Scorcucchi (commerciante) figurano nella lista: Luca Donzelli (operatore turismo), Maria Loredana Argirò (insegnante scuola primaria in pensione), Piero Tiezzi (agente di commercio in pensione), Alessio Caprini (studente), Gioia Comanducci (insegnante scuola secondaria in pensione), Pasquale Bruni (tecnico di laboratorio scolastico), Gianluca Baffigi (dipendente azienda trasporti pubblica), Mirco Giubilei (ingegnere civile), Settimia Moretti (insegnante conservatorio in pensione), Paolo Perugini (operatore sanitario in pensione), Cristiana Quaratini (impiegata settore turistico ricettivo). "La scelta del candidato sindaco è stata decisa dopo un confronto tra le varie parti durato molti mesi", sottolinea ancora Scorcucchi.

"Andrea Vignini si impegnerà ad essere garante di tutti all’interno della coalizione, e lavorerà affinché i nostri obiettivi vengano rispettati e messi in pratica. La cosa che vogliamo sottolineare è che dando forza al M5S con il voto, si avrà una coalizione progressista che guarda avanti senza rischiare una restaurazione. Sì vedrà, infatti come, se pur uniti negli intenti, rimangano elementi peculiari, propri del M5S, che differenziano la proposta programmatica e la modalità di amministrazione del Comune, rispetto alle altre forze della coalizione stessa. Il M5S, quindi, a Cortona c’è. Forte della propria identità, è pronto a dare il proprio contributo nell’azione amministrativa comunale".

