Ecco il nuovo piano di protezione civile dell’Unione dei Comuni del Pratomagno

Arezzo, 11 marzo 2024 – Il 7 marzo scorso il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Pratomagno ha adottato il nuovo Piano di Protezione Civile, relativo alle procedure coordinate in Gestione Associata. Lo ha annunciato il Presidente e Sindaco di Castiglion Fibocchi Marco Ermini, che insieme ai colleghi Moreno Botti di Loro e Enzo Cacioli di Castelfranco Piandiscó avevano precedentemente adottato i singoli piani nei 3 rispettivi Comuni. “La nuova versione dei Piani Comunali di Protezione Civile e della relativa Sezione di Gestione Associata a supporto, peraltro elaborati internamente attraverso i competenti uffici dell’Unione in collaborazione con gli uffici comunali - ha spiegato il Presidente Ermini - ha superato il primo step dell’iter indicato dalla normativa nazionale e regionale in materia. Ora attendiamo i vari nulla-osta dei competenti uffici provinciali e regionali, successivamente provvederemo al passaggio formale di approvazione". "Siamo molto soddisfatti e sicuri di poter contare su un documento complesso, ma al tempo stesso utile e pratico, per poter affrontare gli eventi di Protezione Civile nel modo più efficiente ed efficace possibile, sfruttando le risorse disponibili ed offrendo un servizio coordinato per l’intero comprensorio - ha aggiunto Ermini - A tal proposito stiamo anche attuando azioni per diffondere la conoscenza delle buone pratiche e dei contenuti fondamentali deI Piani Comunali, affinchè anche il cittadino possa fare la propria parte in caso di emergenza, migliorando la consapevolezza sui rischi del territorio, le misure di autoprotezione, nonché le strutture di emergenza disponibili”.

Ermini, Botti e Cacioli hanno voluto poi ringraziare il personale dell’Unione dei Comuni del Pratomagno coinvolto nella redazione dei piani, tutti gli uffici comunali che hanno collaborato e tutte le associazioni di volontariato che consentono di poter attuare le azioni previste. "Mai come ora - ha concluso - ci rendiamo conto quanto sia fondamentale il volontariato e mai finiremo di ringraziare tutti i volontari per il servizio prestato sia ai nostri territori che a quelli che ne richiedono aiuto". Il nuovo Piano di Protezione Civile rappresenta uno strumento di grande importanza per il territorio, come hanno sottolineato i tre sindaci. Soprattutto in un periodo storico come questo.