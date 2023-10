Ecco i cosmetici a base di kiwi. L’idea di un imprenditore:: "Coltivazione e originalità"

Cosmetici a base di kiwi (made in Lucignano) contro l’invecchiamento della pelle. È un’idea da Oscar quella targata Jacopo Trasolini, classe ‘94, lucignanese doc che con la sua azienda Victore&Rose si è aggiudicato gli Oscar Green regionali dei giovani agricoltori per la categoria "Campagna Amici". A convincere la giuria sono stati i suoi agricosmetici a base di kiwi, prodotti nel cuore della Valdichiana in una zona collinare nel lucignaese.. "#Wilongevity, kiwi antiage a km zero" è la nostra linea di prodotti naturali che sfrutta gli straordinari "poteri" anti-aging della vitamina E e della vitamina C contenuti nei kiwi. I benefici? Rassodano la pelle, la rendono più luminosa ed elastica e neutralizzano i radicali liberi", spiega Trasolini. "Creme viso e mani così come il bagnoschiuma sono ottenuti attraverso un procedimento di "spremitura" artigianale del kiwi valorizzando tutte le loro peculiarità e proprietà" - prosegue il giovane imprenditore che sottolinea anche l’aspetto green del suo progetto - "grande attenzione è rivolta al packaging: tutti gli imballaggi dei prodotti provengono da materie riciclate e certificate". L’idea è nata nel periodo covid. Jacopo, che già da dopo il diploma all’istituto alberghiero lavorava nell’azienda di famiglia, ha deciso di spremere - in tutti i sensi - le potenzialità dei suoi kiwi. "Già da una trentina di anni avevamo in azienda una piccola piantagione di kiwi che portò mio nonno da Latina - ci racconta il giovane imprenditore - fino allora utilizzavamo questi frutti soprattutto all’interno dell’agriturismo per fare dei succhi per i nostri ospiti ma visto che così avanzava molta polpa ho avuto un ‘idea". E così - dall’imperativo di non sprecare cibo e della necessità di dare qualcosa in più a chi alloggiava nell’agriturismo di famiglia - Trasolini ha contattato dei professionisti farmacisti per mettere in piedi la sua idea: nel giro di poco sono nati i suoi cosmetici a base di kiwi contro l’invecchiamento della pelle, a disposizione dei clienti della struttura ma anche in commercio qui in zona. Un’idea che ha convinto anche la giuria di Coldiretti Toscana che giovedì scorso ha premiato l’idea di Trasolini ali Oscar Green regionali dei giovani imprenditori. A ritirare il premio il fratello Pietro, alla presenza del presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, e al neo delegato nazionale Giovani impresa Enrico Parisi. "La vittoria di Jacopo, del fratello Pietro e della loro azienda è per tutta la nostra provincia motivo di grande orgoglio" ha detto James Lewis Benedetto, delegato giovani impresa Arezzo.