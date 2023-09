Ecco Gagliano e Corneli Libri e autori sotto i pini

Dopo l’apertura con Giuseppe Cruciani e Pupo, torna "Pini da sfogliare" la prima edizione di un ciclo di tre presentazioni di libri in cui gli autori incontrano il pubblico. L’evento, in programma ancora oggi e domani, si tiene al Parco dei Pini, il Parco Presentini di Castiglion Fiorentino, con inizio alle 18. Organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino, in collaborazione con l’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese, la prima edizione dell’iniziativa prosegue oggi sempre alle 18, con l’autore Massimo Gagliano e il suo "Le ali dell’Angelo" che racconta la grande storia di coraggio e solidarietà dell’Angelo dei bimbi. Durante l’incontro, lo scrittore umbro permetterà al pubblico castiglionese di rivivere l’epico volo dell’aereo pilotato da Leonardo Bonzi e Maner Lualdi che, nel lontano gennaio 1949, da Milano, attraversò l’Atlantico, portando fino a Buenos Aires la richiesta di aiuti per la grande opera di carità di Don Carlo Gnocchi a favore dei bambini mutilati.

Il finale della rassegna sarà dedicato alla figura di Emanuele Petri, il sovrintendente capo della Polizia di Stato, Medaglia d’oro al Valor Civile, ucciso in servizio dalle nuove Brigate Rosse a Castiglion Fiorentino il 2 marzo 2003. Domani domenica alle 18, il Parco Presentini ospiterà, infatti, l’autrice Cinzia Corneli che presenterà, per la prima volta, al pubblico italiano, il romanzo "Le ferite di marzo", ispirato alla storia vera di Petri, raccontato, nelle sue pagine, anche attraverso le percezioni della moglie Alma e dell’amico di sempre, Lucio. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’associazione "Emanuele Petri vittima del terrorismo" e al Fondo d’assistenza "Marco Valerio".