È tempo di Moonlight . Il ritorno in piazza Grande. Settembre con gli autori

Autori e libri stanno per tornare in piazza Grande. Si è concluso il primo ciclo di appuntamenti letterari e culturali del "Moonlight festival on tour" organizzato da Confesercenti con la Feltrinelli e sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi. La terza edizione ha fatto tappa a San Giovanni, Anghiari, Castiglion Fiorentino, Bibbiena e al museo d’arte medievale e moderna di Arezzo. C’è soddisfazione da parte degli organizzatori che pensano al secondo ciclo in programma a settembre quando il Moonlight festival si svolgerà in piazza Grande. "Sulla terrazza di Fraternita dal 12 al 14 settembre - annuncia il direttore artistico del Moonlight Festival Gabriele Grazi -saranno ospiti del Moonlight gli autori Sara Lucaroni, Nicola Gratteri, Antonio Padellaro, Luca Sommi, Vinicio Marchioni e Monero Berneschi. Saranno quindi 6 gli autori che presenteranno i loro libri raddoppiando gli appuntamenti di questa terza edizione del 2024 che ha già riscosso successo a luglio durante gli eventi organizzati assieme a Confesercenti in giro per il Valdarno, la Valtiberina, la Valdichiana e il Casentino". Giovedì 12 settembre Sara Lucaroni presenterà "La luce di Singal. Viaggio nel genocidio degli Yazidi" e Nicola Gratteri "Il grifone". Venerdì 13 settembre Antonio Padellaro presenterà il libro "Solo la verità. Lo giuro" e Luca Sommi "La più bella". Infine sabato 14 settembre Vinicio Marchioni con "Tre notti" e Monero Berneschi con "Impresa digitale. Una pioggia di clienti", concluderanno il secondo ciclo in attesa dell’appuntamento autunnale al Centro Commerciale di viale Amendola.

A.B.