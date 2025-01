È qui la città dei lettori

Importante riconoscimento per il comune di Terranuova. E’ stato riconfermato dal Ministero della Cultura come "Città che Legge", un titolo che mostra l’impegno costante del territorio nella promozione della lettura e della cultura. Il tutto si inserisce nel programma nazionale che premia le amministrazioni locali più virtuose a favorire la diffusione della lettura, incentrando l’attenzione alla realizzazione di attività e progetti che coinvolgono oltre che la cittadinanza anche le scuole e le biblioteche. Soddisfazione non poteva che essere espressa dall’assessore alla cultura del Comune Sara Grifoni: "Accogliamo con orgoglio la conferma di questo riconoscimento – ha detto Grifoni - che testimonia l’importante lavoro che stiamo facendo insieme a tutta la comunità per rendere la lettura un pilastro della nostra vita quotidiana. Questo è il frutto di una continua collaborazione tra scuole, biblioteche, associazioni e cittadinanza. Per questo ringrazio i gruppi di lettura e le tante persone che quotidianamente frequentano le Fornaci e la biblioteca dei ragazzi. Continueremo ad organizzare letture ad alta voce, laboratori, incontri e presentazioni di libri convinti che la lettura non sia solo un’attività, ma un vero e proprio stile di vita, in grado di arricchire e unire tutti e tutte". Questa qualifica è stata istituita dal centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’associazione nazionale comuni italiana allo scopo di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale, tramite la diffusione della lettura come valore riconosciuto oltreché condiviso per influenzare positivamente la qualità della vita, non solo individuale ma anche collettiva. Grazie al bel riconoscimento avuto dal comune amministrato da Sergio Chienni, si è potuto beneficiare di un contributo del centro del libro dal valore di 20 mila euro per la realizzazione del progetto ossigeno.

Mas.Bag.