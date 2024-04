È possibile rinascere grazie all’aiuto degli altri

Questa esperienza ci ha fatto capire concretamente l’importanza di aiutare il prossimo, di avere dei valori, ascoltare i consigli di genitori e insegnanti e di credere nei sogni. M., l’educatore della comunità, ci ha ribadito che bisogna ricordare sempre di avere un sogno dentro di noi, custodirlo e non farlo portare via da nessuno. Con l’amore possiamo scoprire qual è il nostro sogno. M., ha raccontato la sua esperienza di vita prima di diventare un educatore della struttura a causa di scelte sbagliate: ha iniziato a bere, usare sostanze pericolose, a non pensare più alla scuola e allo sport. All’inizio per lui era una cosa divertente, poi è diventato dipendente e ne ha sentito il peso.

Essendo rimasto solo, senza amici e lasciando la scuola si è sentito distrutto. Un giorno decise di fare un viaggio a Međjugorje e lì conosce un ragazzo di Nuovi Orizzonti. Si confida dei suoi problemi e nel 2012 entra in comunità per farsi aiutare. Attraverso l’amore e la fede riesce a stare meglio: scopre che aiutare gli altri qualcosa che lo fa stare bene. Così, giorno dopo giorno, riesce a stare meglio e a ritrovare i suoi sogni perduti: si iscrive a scuola, si diploma, frequenta l’università ed avvera il suo sogno più grande: diventare educatore e aiutare il prossimo. Durante la visita a Nuovi Orizzonti abbiamo respirato un clima di pace, serenità. Valori che conserveremo sempre dentro di noi e cercheremo di farne tesoro perchè non si è mai troppo piccoli per imparare ciò che è fondamentale nella vita.