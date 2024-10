È partita per l’Angola, Sofia Scarpellini, la giovane lucignanese laureanda in ostetricia che si è aggiudicato la borsa di studio intitolata a Federica

Arezzo, 8 ottobre 2024 – “E'partita per l'Angola la laureanda in Ostetricia di Lucignano, Sofia Scarpellini, che si è aggiudicata la borsa di studio intitolata a Federica Canneti. A distanza di due anni dalla sua prematura scomparsa, la mamma Rosanna, il padre Marcello, e la sorella Alessandra, stanno realizzando uno dei sogni di Federica attraverso un Premio che istituito lo scorso maggio, permetterà per i prossimi 10 anni di fare questa esperienza formativa, nel segno indelebile della Fede, che io voglio ricordare così, nei campi del Tennis Club Castiglionese”.

Anche il sindaco Mario Agnelli ha voluto ricordare Federica Canneti, a due anni dalla sua morte. E nello stesso giorno la sua famiglia, la sorella Alessandra, la mamma Rosanna e il padre Marcello, hanno realizzato un altro dei desideri della loro figlia-sorella. È partita alla volta dell’Angola, per onorare, appunto, la memoria di Federica Canneti, Sofia Scarpelli, lucignanese di 21 anni, laureanda in ostetricia a Siena.

Federica Canneti sognava di trascorrere un periodo in Africa, come ostetrica, insieme a Medici con l’Africa Cuamm. A coltivare e portare avanti questo sogno sono stati mamma Rosanna, papà Marcello, la sorella Alessandra, insieme al fidanzato Samuele che hanno deciso di avviare una raccolta fondi per dare ad altre giovani, come Federica, la possibilità di realizzare il sogno di prestare servizio in Africa.

È nato così il “Premio di studio Federica Canneti”, presentato lo scorso mese di maggio a Siena, alla vigilia della Giornata internazionale delle Ostetriche, nell’Aula Magna dell’Università di Siena, che ha aderito alla iniziativa. Così, con una borsa all’anno per 10 anni, uno studente del terzo anno del corso di laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi di Siena potrà trascorre un mese di formazione in uno degli ospedali in cui opera Medici con l’Africa Cuamm.

Ad aggiudicarsi questo premio è stata, quindi, Sofia Scarpellini. La famiglia di Federica Canneti esprime la propria soddisfazione per questo nuovo viaggio soprattutto perché cade proprio nel secondo anniversario della scomparsa di Federica per un terribile quanto drammatico incidente automobilistico.