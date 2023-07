È morto Barbuti Aveva fondato il Club alpino

Se ne è andato uno dei soci fondatori del Club Alpino Italiano del Valdarno Superiore. Il professor Elio Barbuti, 72 anni. La sua scomparsa ha provocato profondo cordoglio a Montevarchi, città a cui era profondamente legato. Si ricorda per il suo passato da docente e per la sua appartenenza politica al movimento Avanti Montevarchi, che lo ha voluto ricordare. "Sei stato vicino al nostro gruppo e anche quando la malattia ti teneva forzatamente lontano ci hai incoraggiato – ha scritto il movimento – Per molti nostri aderenti sei stato un carissimo amico e un compagno di viaggio in un appartenenza ed in un’esperienza politica di lunga data. Ci mancheranno le tue riflessioni e il tuo acume, come ci mancherà vedere il tuo sorriso accompagnato da un modo di vestire estivo molto particolare…" Bellissimo poi il ricordo del Cai. "Appassionato divulgatore e curioso escursionista, il prof non è più con noi, è andato a navigare nelle sue stelle, nei suoi pianeti, in quel cielo infinito che lui spesso scrutava nelle nostre escursioni – ha ricordato l’associazione – A noi rimane il ricordo e il piacere di averlo conosciuto e di essergli stati amici". Il Club Alpino italiano ha poi affidato ad un testo di Vannetto Vannini e ad una foto di Laila Pausa l’omaggio al professore. Una persona riservata, educata, alla mano, al quale piaceva vivere pienamente la natura. Laureato in Scienze Naturali, ne conosceva tutti i segreti. "Ricordo bene quando venne a segnarsi al CAI nel 1987 nella vecchia sede di Piazza Umberto I a Montevarchi – ha ricordato Vannini - e a noi fece molto piacere"