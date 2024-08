È la notte di De Piscopo. Una batteria di emozioni

È la notte di Tullio De Piscopo. Il batterista di fama mondiale, cantautore e percussionista salirà questa sera sul palco del Beta Bar alle 22 per celebrare i 40 anni di Stop Bajon, mirabile e storica composizione scaturita dalle ritmiche innovative di Tullio e dalla genialità di Pino Daniele. Brano precursore dei tempi, con il quale nasceva il rap napoletano. Fin da ragazzo l’artista partenopeo scopre il suo talento e lo coltiva fino ad esibirsi davanti al Papa ed ai grandi del mondo e a stringere collaborazioni con i vip della musica Italiana.?La personalità del suo suono influenzano sessant’anni di storia della musica, sin dai primi dischi fino a collaborazioni con grandi nomi. Il sound del percussionista varca i confini e arriva in America e in Africa. Diventa caposcuola e interprete del sound mediterraneo, che trasferisce con amore e passione alla musica del fratello in blues Pino Daniele. Dopo la composizione della mitica Superband del 1981, Pino Daniele, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, James Senese, Rino Zurzolo e Joe Amoruso deliziano spettatori di ogni età in tutta Italia con concerti sempre sold-out. Tullio starà assieme a Pino Daniele fino al suo ultimo concerto il 22 dicembre 2014 al Forum di Assago. Ottiene anche importanti riconoscimenti: il 10 giugno 2017 riceve l’onorificenza dell’Accademia Medicea a Firenze per il contributo alla cultura e all’arte. Il 29 novembre 2018 Tullio De Piscopo è annoverato fra le 100 eccellenze Italiane nel mondo, nella quarta edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane. Il 24 Giugno 2022 il Comitato dell’Ordine del Leone d’oro di Venezia, per la prima volta ad un batterista, assegna a Tullio De Piscopo il Leone d’oro di San Marco alla carriera. Quello di stasera sarà un viaggio musicale attraverso le sue esperienze di vita e di musica.