È la lunga notte dei festival Flauto, organo e Violetta

Ultimi concerti per i festival estivi dedicati alla musica classica. Prosegue il Berta Music Festival a Sansepolcro in piazza Torre di Berta. Anche le grandi opere sul palco della piazza grazie al ricco programma della serata "Il sogno di Violetta" organizzata da Andrea Sari con i migliori musicisti e cantanti di opera che eseguiranno brani della Traviata, appuntamento stasera 29 agosto alle ore 21.

In scena l’orchestra Giovani Armonie diretta dal maestro Daniele Fabbrini, Violetta sarà interpretata da Stella Peruzzi. Presenta la serata Daniela Bartolini. In scena anche il Quartetto d’archi Note di Gioia, i fiati della filarmonica Pozzi, l’ensemble Le piccole scintille, la corale Padre Corrado Vestri, il gruppo polifonico Coradini e la scuola di danza Danzificio. Prosegue l’Arezzo Organ Festival con il "Concerto Flauto e Organo" in programma ad Anghiari nella location delSantuario della Madonna del Carmine. Appuntamento questa sera alle ore 21.15 con Agata Smeralda Petrognani, al flauto e Tommaso Maria Mazzoletti, all’organo. Torna a Castiglion Fiorentino, per il nono anno consecutivo, l’atteso appuntamento con la musica classica dell’orchestra da camera Die Zarge che. Appuntamento giovedì 31 agosto, alle ore 21 nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco. Fondato nel 1975 e, da sempre, attivo e apprezzato in Italia e in Toscana, il rinomato ensemble di Monaco di Baviera regalerà, quest’anno, al pubblico castiglionese un concerto dal titolo “Sommerserenade”, un’emozionate serenata notturna che annovera, nel programma di sala, una speciale selezione di opere e compositori: da Händel a Bach, passando per Sibelius e Mozart.