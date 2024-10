È grave dopo la scossa elettrica. Rischia la vita in cantiere a 46 anni. Il contatto sui fili dell’alta tensione

PIENZA (Siena)

Colpito da una scarica elettrica e salvo per miracolo. L’incidente sul lavoro a un operaio vakdarnese è accaduto ieri mattina nei pressi di Pienza, in provincia di Siena. Gli operai di una ditta di Montevarchi stavano lavorando, su commessa dell’Enel, sulla linea elettrica di media intensità. Tra questi c’era il 46enne, residente a Cavriglia, investito dalla violenta scossa elettrica. Stavano intervenendo, supportati da un camion-gru, nell’area dell’ex agriturismo La Torre di Nano chiusa da alcuni anni.

Vicino al casolare c’è una "gabbia" in cemento armato, sede dei contatori elettrici delle famiglie di Spedaletto e dei poderi della zona. Era in azione la gru forse proprio per rimuovere il cemento armato e far spazio al nuove locale per i moderni contatori. Per cause in corso di accertamento, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pienza, gli operatori della Protezione Igiene e sicurezza nei posti di lavoro, ad un tratto l’operaio si è accorto del contatto tra la benna della gru e un cavo elettrico. Ha cercato di rimuovere un carrello di supporto, rivelatosi una "trappola" micidiale che lo ha folgorato. Il 46enne è finito a terra, immediato il soccorso dei presenti che hanno chiamato il 118.

L’auto medica di Montepulciano, l’ambulanza, sono giunti, nonostante un tragitto tortuoso, in tempi veloci. I sanitari, dopo le prime cure, hanno chiesto l’intervento di Pegaso per il trasferimento, in codice rosso, alle Scotte. L’operaio, quando è stato trasferito sull’elisoccorso, era cosciente. Giunto in ospedale è stato sottoposto agli accertamenti del caso. La prognosi resta riservata ma non è in pericolo di vita. Ieri mattina, mancavano pochi minuti alle undici, quando la quiete della Val d’Orcia è stata infranta dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso.

"Ho sentito il via vai di sirene – dice una signora che abita poco distante da dove è accaduto l’infortunio – ma non pensavo ad una casa grave. Quello, che poco prima, mi ha fatto pensare è stata l’interruzione, verificatasi due volte, della corrente. Pochi attimi ma un blackout insolito" Da quattro giorni, proprio nell’area dell’agriturismo dove si è verificato l’incidente, è in funzione un generatore assicura l’erogazione di energia elettrica agli abitanti della zona. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire le cause che hanno prodotto questo grave incidente sul lavoro.