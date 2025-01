Due ventenni arrestati per droga

Doppio arresto per droga nel Cortonese. I controlli dei carabinieri hanno permesso di intercettare e arrestare due uomini in due distinte operazioni.

I controlli hanno portato all’arresto per motivi di droga due giovani. Nel primo caso, a finire nei guai è stato un 25enne di origine albanese che è stato arrestato dai carabinieri quando a un controllo lungo le strade della vallata è risultato in possesso di 13 involucri di cocaina del peso di 7 grammi nascosti in un’auto presa a noleggio.

La droga era molto probabilmente destinata al mercato locale dello spaccio. Il secondo arresto la notte scorsa, anche questo in un servizio preventivo per il controllo del territorio. A essere fermato per un normale controllo è stato un ragazzo di 20 anni.

Il giovane senza fissa dimora anche lui di origine albanese, è stato trovato con tre grammi di cocaina e 400 euro, denaro probabile provento di spaccio. Le indagini dei carabinieri dopo la scoperta proseguono per capire se vi possono essere ulteriori sviluppi e soprattutto se possono esserci coinvolgimenti di altre persone magari che possono aiutarlo in zona a smercerciare lo stupefacente.

Il lavoro dei carabinieri per contrastare lo spaccio di droga specie tra i giovani, è tra gli obiettivi dei militari.