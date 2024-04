Due incidenti in poche ore: corsia nord ancora in tilt

Ancora una giornata nera in Autosole, ancora un incidente. È successo ieri di prima mattina. Un’auto, per cause da accertare, ha perso il controllo schiantandosi con la barriera Jersey. È accaduto nel tratto tra il casello di Monte San Savino e quello di Arezzo. Per il conducente è stato necessario il ricovero all’ospedale di Arezzo dove è arrivato in codice 2, cioè giallo. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Monte San Savino, la Polizia stradale, i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza; operazioni che hanno per il tempo necessario alle stesse, rallentato la circolazione nel tratto nord dove si è verificato l’incidente. Tra l’altro sempre nella mattina si è verificato un altro episodio, nel Fiorentino. Un’auto ha preso fuoco proprio al bivio dell’A11 in direzione Pisa e ha costretto il conducente a darsela a gambe nel mezzo dell’Autosole proprio per non rimanere ferito. Anche in questo caso il traffico è rimasto in parte paralizzato. Lunedì un camion si era ribaltato a seguito di un incidente nel tratto senese alle porte di Arezzo mentre venerdì un altro mezzo pesante si è rovesciato appena dopo il casello di Battifolle, prendendo fuoco fuoco sulla strada e dividendo di fatto l’Italia in due visto che il traffico era stato mandato in titlt con code anche di decine di chilometri. entre venerdì un altro mezzo pesante si è rovesciato appena dopo il casello di Battifolle, prendendo fuoco fuoco sulla strada e dividendo di fatto l’Italia in due visto che il traffico era stato mandato in titlt con code anche diine di chilometri.

Luca Amodio