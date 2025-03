Due gioie in Abruzzo nel perfetto equilibrio

Domani, Arezzo e Pescara scriveranno un nuovo capitolo di una rivalità sempre viva e di una storia fatta di 27 precedenti totali, dal primo del 1949, vinto in casa dagli abruzzesi con un secco 3-0, allo 0-0 maturato nel girone d’andata al Comunale. Il computo è in perfetta parità: otto vittorie biancazzurre, otto vittorie amaranto e undici pareggi. Al Cavallino, il colpaccio sul campo del Delfino è riuscito due sole volte. La prima il 21 aprile 2007 in serie B: l’Arezzo di Conte s’impose 1-2 grazie alle reti di Croce (nella foto) e Capelli nel primo tempo, che tennero vive le speranze di salvezza poi sfumate purtroppo con l’amarissimo epilogo di Treviso. Due anni più tardi, l’11 aprile 2009 in Prima divisione di Lega Pro furono invece Matute e Turienzo a firmare il successo esterno, anche se si giocò sul neutro di Vasto. Il fattore campo è sempre stato decisivo, basti pensare che l’unica vittoria esterna del Pescara è l’1-2 della scorsa stagione. Particolarmente accesi gli incroci degli anni Ottanta e dei primi anni Duemila, sempre in serie B: degni di nota due pareggi (2-2) nel 1985 (reti amaranto di Ugolotti e Pozza) e nel 2004, al ritorno del Cavallino in B, con una bella doppietta di Abbruscato.