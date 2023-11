Due femminicidi e oltre 250 segnalazioni. In aumento i casi di violenza sulle donne Due femminicidi, 250 segnalazioni, 20 interventi in emergenza: la Cgil e Pronto Donna Arezzo lanciano un'iniziativa per ricordare alle donne esposte alla violenza di chiamare i numeri nazionale e locale. Una rete di solidarietà per uscire dalla spirale della violenza.