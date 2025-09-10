Due eventi musicali al Perdono di San Giovanni

Arezzo, 10 settembre 2025 – Le Feste del Perdono di San Giovanni Valdarno tornano anche quest’anno a proporre, accanto agli appuntamenti tradizionali, due serate di grande musica in piazza Masaccio, organizzate dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Materiali Sonori. Sabato 13 e domenica 14 settembre, alle ore 21.30, la città accoglierà artisti capaci di unire radici toscane, sonorità internazionali e nomi che hanno fatto la storia della musica italiana. Il primo appuntamento è previsto per sabato 13 settembre, con due band fiorentine tra le più originali e amate del panorama indipendente: la Baro Drom Orkestar e i Martinicca Boison. La Baro Drom Orkestar, con alle spalle una lunga carriera fatta di tour in tutta Europa e quattro album, è considerata una delle realtà più importanti della world music internazionale.

Il loro suono mescola le ritmiche incendiarie dell’Est Europa con le melodie mediterranee, dando vita a un linguaggio musicale unico e inconfondibile. Sul palco saliranno Vieri Bugli (violino), Orlando Cialli (sax, clarinetto, duduk), Modestino Musico (fisarmonica e synth), Michele Staino (basso elettrico) e Gabriele Pozzolini (batteria e percussioni). I Martinicca Boison, invece, porteranno la loro energia festaiola, che li ha resi celebri tra il pubblico e che da anni caratterizza le loro esibizioni. Autori di quattro album, pur non essendo più attivi stabilmente, ogni settembre si riuniscono per regalare ai fan l’inconfondibile “botta di vita” che li distingue. La formazione sarà quella storica: Lorenzo Hugolini (voce, pianoforte, chitarra), Francesco “Frank” Cusumano (chitarra), Paolino Pampaloni (basso), Gabriele Baratto (clarinetto, flauto, cornamusa), Endles Rapisardi (violino), Pablo i’ Ganba (percussioni) e Zazza Zagli (batteria).

La serata di domenica 14 settembre sarà invece dedicata a una leggenda della musica italiana: Shel Shapiro, fondatore negli anni Sessanta dei mitici The Rokes. Con il suo trio, proporrà un concerto intenso e raffinato, in cui rock, pop e canzone d’autore internazionale si intrecciano in un viaggio musicale che attraversa decenni di carriera. Artista poliedrico, protagonista non solo nella musica ma anche nel teatro e nel cinema, Shapiro porterà in piazza Masaccio i brani che hanno segnato intere generazioni insieme a nuove composizioni, in un percorso tra memoria e attualità.

“Sono nato a Londra da una famiglia di musicisti – racconta – canto, suono, scrivo e produco musica dagli anni ’60…”. Due serate da non perdere, a ingresso gratuito, che confermano le Feste del Perdono come uno degli appuntamenti culturali e musicali più attesi dell’anno a San Giovanni Valdarno.