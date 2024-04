Due autisti per bus e un camionista

1 AUTOTRASPORTATORE

Si cerca un autotrasportatore merce con patente C + CQC merci per ingrosso di bevande a Cortona per occuparsi del trasporto e della consegna di bevande, della preparazione dell’ordine, carico del prodotto dal magazzino e scarico dello stesso presso il cliente. Lavoro Full time, a tempo indeterminato. Codice: AR-222706. Scadenza: 1 maggio.

2 AUTISTI DI AUTOBUS

Azienda di Castelfranco Piandiscò con patente D e CQC da inserire nel proprio organico quale autista di autobus adibiti al servizio pubblico di linea in Valdarno e su Firenze. Per gli interessati privi di patente e/o qualifica è previsto l’obbligo di frequenza e il superamento dell’esame per la relativa qualifica professionale gratuita, tramite misura regionale Voucher JUST IN TIME. Lavoro full time, a tempo determinato: 12 mesi. Codice: AR-222730. Scadenza: 23 aprile.