Dramma all’ultimo giorno di scuola. Investito da un’auto a dodici anni: corsa al Meyer, paura tra gli amici

Stava andando a scuola, l’ultimo giorno prima delle agognate vacanze estive, quando un’auto lo ha investito mentre attraversava la strada proprio a due passi dall’istituto scolastico. È successo ieri mattina, alle 8, in via Bendetto da Maiano, all’altezza dell’attraversamento a chiamata. Coinvolto un ragazzino di 12 anni: era in compagnia di altri studenti, e sul posto era presente anche una maestra, che nelle prossime ore verrà ascoltata come testimone dalla polizia municipale per cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto.

L’ipotesi, come spiegano i vigili, è che il ragazzino si dirigesse verso la scuola, la "Tricca", a pochi metri da lì, dove il giovane frequenta la seconda media. L’entusiasmo sarà stato alle stelle: ieri, infatti, era l’ultimo giorno di scuola. Poche ore ancora sui banchi e poi sarebbero iniziate le vacanze, il momento più spensierato per i ragazzini. Ma l’entusiasmo è stato stroncato dal brutto incidente. Non è ancora chiara la dinamica, e i vigili dovranno accertare ogni dettaglio della dinamica e le cause.

Il ragazzino è stato colpito da un’auto, con alla guida una cinquantenne aretina che, subito dopo l’impatto, si è fermata e, sembra, sia stata proprio lei a chiamare il 118.

Sul posto è arrivata un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca. Le condizioni del dodicenne sono apparse da subito gravi. I sanitari ne hanno deciso il trasferimento al Meyer con l’elisoccorso Pegaso. Una volta atterrato è quindi partito d’urgenza alla volta dell’ospedale fiorentino dove lo studente è arrivato in codice rosso.

Fortunatamente, dopo essere stato ricoverato e sottoposto dai sanitari agli accertamenti diagnostici, la situazione è apparsa meno preoccupante di quanto non fosse sembrata in un primo momento.

Dopo una serie di esami non è stato riscontrato niente di particolarmente grave, fanno sapere dal Meyer. Il giovane resta comunque ricoverato in osservazione, per effettuare ulteriori controlli.

Sul fronte delle indagini, gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi di legge e per eseguire le operazioni necessarie, la strada è stata chiusa nel tratto tra la rotatoria di viale Giotto fino al semaforo di via Benedetto da Maiano.

Intervento necessario che ha però creato non pochi disagi al traffico particolarmente inteso a quell’ora e in quel punto della città. Una strada sempre molto trafficata, di servizio a tutta la zona est di Arezzo, soprattutto verso le otto di mattino, orario di punta in cui le famiglie si mettono in movimento.

Molti accompagnano i figli a scuola, l’istituto comprensivo Margaritone, in via Tricca, ha infatti numerose classi, dall’infanzia alle medie. Tra i genitori si è diffusa presto la notizia, insieme alla preoccupazione per le condizioni del ragazzino.