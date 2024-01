Doppio derby con il Perugia

Dopo la ripartenza delle formazioni Under 17 e Under 15, questo fine settimana torna in campo anche la Under 16 amaranto, impegnata domani alle 15 nella trasferta di Sorrento, in una sfida importante per risalire la china dopo una prima parte di stagione non facile. Le partite più attese però saranno quelle di Allievi e Giovanissimi nazionali, che domani ospitano il Perugia al centro sportivo Le Caselle. Doppio derby quindi, alle 12,15 e alle 14,30, rispettivamente per le squadre di Peruzzi e Bernardini.

Nel caso della Under 15 si tratterà di un vero e proprio scontro al vertice: il Perugia è primo, l’Arezzo insegue a solo tre punti di distacco. Anche per la Under 15 sfida delicata: gli umbri precedono gli amaranto di cinque punti in classifica. Ancora a riposo, invece, la Primavera 4, che riprende il torneo sabato 20 gennaio.