Donazione per l’ospedale . Un letto per pazienti con ictus per il trattamento immediato

Un letto bilancia per la gestione dell’ictus ischemico è stato donato all’ospedale Santa Maria alla Gruccia dai Rotary club di Area Etruria e dal Rotaract Club Arezzo. Il pronto soccorso del nosocomio dispone adesso di un nuovo strumento per gestire le persone con ictus in fase acuta. Un oggetto utile per determinare esattamente il peso corporeo del paziente nel trattamento di fibrinolisi.

La donazione nasce dalla volontà di dotare i pronto soccorso degli ospedali di Arezzo e del Valdarno, entrambi accreditati alla fibrinolisi endovenosa, di uno strumento che consente con immediatezza e precisione la determinazione del peso corporeo del paziente candidato al trattamento farmacologico. L’uso del farmaco potrà così avvenire in condizioni di massima tempestività, con una riduzione dei tempi operativi.

Alla cerimonia di donazione ha preso parte il direttore generale dell’Asl Toscana sud est Marco Torre, in visita al presidio ospedaliero del Valdarno. "Questo ospedale - ha sottolineato Torre - rappresenta un valore per la comunità del territorio. La cura e l’attenzione del personale ne sono diretta testimonianza, così come le attestazioni di vicinanza che il mondo dell’associazionismo rivolge ai nostri ospedali. Mi preme ringraziare i Rotary club di Area Etruria per le significative donazioni di questi ultimi giorni e, in generale, il grande fervore del mondo del volontariato e del terzo settore per il prezioso apporto non solo materiale, ma umano, un autentico patrimonio di donne e uomini a fianco dei nostri presidi e pazienti".

La direttrice dell’ospedale Patrizia Bobini ha invece evidenziato l’importanza di uno strumento utile "per una patologia tempo-dipendente come l’ictus ischemico, in cui la tempestività gioca un ruolo chiave". I presidenti dei Rotary Club Valdarno e Arezzo, Fabio Provvedi e Giovanni Linoli hanno infine sottolineato il contribuito di tutti i club dell’Area Etruria e del Rotaract club Arezzo: "Il progetto è frutto di una comunità di persone che mette a disposizione le proprie energie e competenze e la cui realizzazione ha avuto anche il contributo del Rotary International. La donazione dei letti bilancia va in questa direzione e servirà per ottimizzare la procedura della fibrinolisi".

Alla cerimonia di donazione hanno preso parte anche il direttore del pronto soccorso Fabrizio Bottino, il coordinatore infermieristico Claudio Cullurà, il direttore infermieristico del Valdarno Roberto Francini e la presidente della Conferenza zonale dei Sindaci del Valdarno Aretino Valentina Vadi.