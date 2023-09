Donati 800 libri alla scuola. Un investimento sui giovani : "Stop alla trappola social"

Un grande regalo per le nuove generazioni: la Svi di Lucignano dona più di 800 libri alla scuola Rita Levi Montalcini di Lucignano e Marciano della Chiana.

I volumi entreranno a far parte sia della biblioteca dell’asilo che della scuola elementare. "Investire sul futuro per far uscire i giovani dalla trappola dei social e dare maggiori opportunità di socializzazione vera", ha detto Mauro Vannoni, il patron dell’azienda. Si chiama "Aiutaci a Crescere. Regali un libro" ed è l’iniziativa promossa da Librerie Giunti e la Svi di Lucignano per promuovere la lettura e sostenere leeducazioni nelle scuole. Durante il discorso di apertura, Vannoni, ha condiviso il suo entusiasmo per questa iniziativa e ha sottolineato l’importanza di investire nelle risorse educative per i giovani: "Siamo fieri di sostenere la crescita e lo sviluppo dei giovani nelle nostre comunità. La conoscenza è la chiave per un futuro luminoso e attraverso questo progetto vogliamo dare ad ogni studente l’opportunità di esplorare mondi nuovi attraverso la lettura".

Il plauso per l’iniziativa è arrivata anche dalle due sindache, Roberta Casini e Maria De Palma, che hanno espresso il loro sostegno e la loro gratitudine per l’iniziativa.

"L’educazione è un pilastro fondamentale delle nostre comunità, e siamo estremamente felici di vedere aziende come la Svi e Librerie Giunti al Punto abbracciare questa causa con tanto impegno", ha detto Casini. "Questo progetto mi vede particolarmente coinvolta nella doppia veste di Sindaco e di insegnante e sono certa che porterà un impatto duraturo nelle vite dei nostri studenti", ha aggiunto De Palma.

"Presente anche il preside Cristiano Rossi, che ha sottolineato l’importanza di questo contributo per la scuola e gli studenti: "I libri sono un tesoro inestimabile per l’istruzione.

Questa donazione arricchirà non solo le nostre biblioteche ma anche le vite dei nostri studenti". "Siamo lieti di collaborare con l’Azienda SVI per promuovere la lettura e l’educazione nelle scuole locali. Questo progetto è solo l’inizio di una partnership fruttuosa", ha detto la Capoarea Manager delle librerie Giunti al Punto Stefania Rizzo.