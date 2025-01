Domenica Poggibonsi-Montevarchi. I numeri della sfida

Arezzo, 29 gennaio 2025 – Poggibonsi – Montevarchi, come si evince dai numeri degli storici Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri, è una gara di grande tradizione con le due squadre per la 23esima volta insieme nello stesso torneo (2 in Prima Categoria Toscana, 5 in Promozione Regionale, 7 in "D", 7 in C2 e 2 nella Serie C unica). Dopo il 2-1 della gara di andata giocata al "Brilli Peri", il bilancio complessivo dei 45 precedenti di campionato si aggiorna con 17 vittorie per il Monte, 13 dei giallorossi e 15 pareggi. In Val d'Elsa, dove i rossoblù ritornano dopo lo 0-1 della passata stagione che vide l'esordio in panchina di Loris Beoni, sono stati 22 gli incontri di campionato con 8 successi dei padroni di casa, altrettanti pareggi e 6 affermazioni per i valdarnesi, l'ultima come detto 22 anni fa! Ma è il pari il risultato che più si fa attendere, mancando addirittura da 30 anni ed esattamente dalla stagione di C2 1994-95, chiuso poi trionfalmente dagli uomini di Piero Braglia con la promozione in Serie C1.

Ma quel giorno, per Arcadio e compagni, la rete avversaria rimase inviolabile. La prima partita fra le due squadre risale al 2 marzo 1947, quando il Montevarchi, allenato da Nicolino Latella, pareggiò per 2-2 con i gol iniziali e poi rimontati di Monni e Pagni. Nelle prime 3 partite giocate sul dei "leoni" giallorossi, la formazione rossoblù non conobbe terreno sconfitta: la prima giunse al quarto confronto, ea firmarla per il Poggibonsi fu Uliano Vettori, che poi fu a lungo tecnico della squadra della Val d'Elsa negli anni 70 ed 80. Fra le vittorie aquilotte, ricordiamo con piacere il 2-1 della stagione 1969-70 con Costanzo Balleri nelle vesti di giocatore allenatore e conclusa poi con la promozione in serie C. Il casentinese Zavagli e Giannoni furono i marcatori di quella sfida, sempre caratterizzata da ardore agonistico e da fiera rivalità fra le rispettive tifoserie.