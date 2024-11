Domani anticipo di campionato tra Terranuova Traiana e Siena

Arezzo, 01 novembre 2024 – Domani, sabato 2 novembre alle ore 14:30, il Terranuova Traiana affronterà il Siena allo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini. La partita, valevole per la decima giornata del girone E di Serie D, è stata anticipata a sabato per motivi di ordine pubblico, vista la coincidenza con il 105° derby del Valdarno tra Sangiovannese e Aquila Montevarchi e la sfida tra Arezzo e Ascoli, che si disputerà sempre domenica in Serie C. I biancorossi arrivano a questa importante sfida casalinga dalla sconfitta 3-2 in trasferta con il Ghiviborgo, ma con l'obiettivo di migliorare la propria situazione e risalire la classifica, contro un avversario però molto tosto. Attualmente, dopo 9 giornate, la squadra di mister Becattini occupa la 12ª posizione, con 10 punti conquistati grazie a 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Il bilancio di 12 gol fatti e 14 subiti evidenzia un sistema difensivo ancora in rodaggio, con la squadra che figura tra le difese più vulnerabili del girone.

Con il Siena la squadra si augura di non ripetere quanto successo a Ghivizzano nell'ultima giornata, con i biancorossi avanti 2-0 e alla fine sconfitti 3-2. Domani i ragazzi di Becattini di fronte si troveranno un Siena determinato e in ottima forma, attualmente secondo in classifica con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Con soli 6 gol subiti, i bianconeri vantano la miglior difesa del campionato e vengono da una vittoria convincente contro la Sangiovannese (2-1) nell'ultimo turno. Questo conferma la solidità difensiva e l'efficacia dei bianconeri, considerato uno dei principali pretendenti alla promozione. Mister Magrini sarà assente causa squalifica: espulso nel corso della sfida contro il Livorno del 20 ottobre, è stato squalificato per ben quattro turni per ”aver rivolto espressione offensiva alla terna di gara”: a Terranuova sconterà il terzo turno. In panchina al suo posto ci sarà il vice Alessandro Barbieri