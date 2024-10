Domani al Brilli Peri sfida tutta valdarnese tra Montevarchi e Terranuova Traiana

Arezzo, 18 ottobre 2024 – Dopo la sconfitta molto amara rimediata sul campo del Seravezza il Montevarchi torna a calcare il terreno amico, ospitando domani il Terranuova Traiana, reduce dalla straordinaria vittoria in rimonta contro il Grosseto. "Affrontiamo una squadra che sta facendo la sua parte, e molto bene. A livello emotivo sarà una partita diversa dalle altre", ha detto mister Lelli. Nonostante il passo falso di domenica la squadra comunque appare in crescita ma ci sono alcune cose da sistemare, tra cui la poca concretezza in fase offensiva e il fatto che in alcune occasioni manchi sempre l'ultimo passaggio. L'aspetto positivo invece è legato al gioco, un gioco propositivo che, alla lunga, non potrà che portare altri risultati. Il direttore sportivo aquilotto Donello Resti, tra l'altro ex di turno, ha annunciato in settimana che la società non si farà trovare impreparata se sarà necessario un altro innesto. Adesso c'è comunque da pensare alla sfida di domani e Lelli non ha escluso qualche cambio rispetto al match che si è giocato a Buon Riposo.

Il Terranuova Traiana, invece, è reduce dalla grande vittoria interna con il Grosseto, che ha portato anche alle dimissioni di Roberto Malotti e all’arrivo, sulla panchina maremmana, di Gigi Consonni. Come ha spiegato in settimana mister Becattini, la gara sarà più difficile rispetto a quella di domenica scorsa, un modo per far capire alla squadra che c'è da mantenere alta la concentrazione, perché gli avversari in questa fase di campionato sono molto complicati. Ancora problemi di formazione per il tecnico biancorosso a causa di alcune defezioni, ma la vittoria contro i grifoni maremmani ha fatto ancora una volta capire che la forza di questo Terranova Traiana e il gruppo. La sfida del Brilli Peri si preannuncia comunque insidiosa, se non altro perché l'Aquila, nonostante la sconfitta di domenica scorsa sulla campo di Seravezza, appare in crescita, come dimostra anche l'ultimo successo interno contro il Poggibonsi. Nonostante il tempo, che non si preannuncia favorevole, saranno molti gli sportivi biancorossi che raggiungeranno la vicina Montevarchi per una sfida che torna in campionato virgola dopo due anni. Una gara che sfugge ad ogni pronostico. Tra l’altro il campo potrebbe essere allentato per la pioggia, attesa in questo sabato di metà ottobre.