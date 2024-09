Domani a Terranuova iniziativa del Centro Missionario Bakonghe

Arezzo, 26 settembre 2024 – Il Centro Missionario Bakonghe Odv di Montevarchi ha organizzato per domani nella sala dell'Oratorio di Terranuova in via Fazia sarà proiettato il documentario "Food for profit" di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi, candidato a rappresentare l'Italia agli Academy Awards.Il filmato esamina il legame tra la lobby della carne, gli allevamenti intensivi e la politica. Dopo la proiezione tre ospiti speciali racconteranno le loro testimonianze di vita invitando a riflettere sul valore delle nostre scelte quotidiane. "Crediamo in questa iniziativa e speriamo in una sala piena di persone", hanno detto gli organizzatori. Appuntamento alle ore 21.