Dolore per l’addio a Dalida Angelini

"L’improvvisa scomparsa di Dalida Angelini, già segretaria regionale Cgil, addolora tutte le donne del sindacato". Così, in una nota, i coordinamenti donne di Cgil e Spi di Arezzo. "Dalida era una sindacalista che aveva saputo mantenere la sua freschezza senza perdere la sua autorevolezza – si legge in una nota del coordinamento – la nostra ex segretaria regionale ha contribuito, con la sua visione riformista, a concentrare l’attenzione sugli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici. Sindacalista e donna che ha sempre creduto nelle donne ed ha investito concretamente nelle loro capacità. Dalida ci mancherà tantissimo e tutte noi dei coordinamenti provinciali donne Cgil e Spi di Arezzo vogliamo stringerci intorno alla famiglia ed esprimere sentimenti di solidarietà anche a tutte e tutti coloro che hanno potuto condividere la sua importante attività sindacale".

Dalida Angelini era nata a Lucca il 28 novembre del 1958 e aveva iniziato a lavorare nella sua Viareggio prima come impiegata poi come cameriera e bagnina, con presto in tasca la tessera della Cgil. Ed è nel 1981 che comincia il servizio nella Cgil di Viareggio e dal 2015 al 2023 è stata segretaria generale di Cgil Toscana, la prima donna ad arrivare

al vertice regionale.