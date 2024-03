Disturbi del comportamento alimentare. Studenti a confronto al campus del Pionta

I disturbi del comportamento alimentare ieri sono stati al centro di numerosi progetti in tutta la provincia. Un impegno congiunto sul territorio per sensibilizzare sul tema. "Oltre lo specchio, amarsi dentro" è lo slogan rilanciato dall’Asl in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla che, al campus universitario del Pionta, ha trovato il proprio cuore in un incontro con gli studenti delle scuole superiori. Un modo per informare, prevenire e indicare percorsi di sostegno relativi alle più comuni patologie correlate alla nutrizione. Oltre 200, fra studenti delle superiori e di Scienze dell’educazione e formazione hanno partecipato alla mattinata di confronto, fra letture di brani e domande poste ad esperti di disturbi alimentari della Asl e del Centro Auryn – Istituto Agazzi. L’incontro ha permesso di condividere con gli studenti i vari aspetti dei disturbi alimentari e spiegare come si manifestano da un punto di vista clinico e psicologico, indicando le modalità per chiedere aiuto e per riceverlo attraverso percorsi multidisciplinari. A conclusione della mattinata gli studenti del Liceo artistico coreutico Piero della Francesca hanno animato l’iniziativa con l’energia del loro flashmob.