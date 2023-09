"Disinfestazione in orari assurdi". Caso Dengue, accuse dai residenti

di Francesco Tozzi

"La gestione della disinfestazione in centro storico è stata imbarazzante". Infiamma la polemica sulla disinfestazione avvenuta lunedì a partire dalle 12,30 per un caso sospetto di virus Dengue in via Cennano. E le critiche piovono da alcuni residenti in quella che è ormai diventata la piazza virtuale di discussione dei social network. Sul gruppo Facebook "Sei montevarchino se…" è stata presa di mira l’organizzazione dell’intervento con insetticidi, che a detta dei cittadini non sarebbe stato adeguatamente e tempestivamente comunicato dall’amministrazione comunale. "Nessun avvertimento ufficiale agli abitanti delle zone interessate – ha scritto un utente – in orario assurdo perché la gente a quell’ora vive e gira fuori. Tutti i cittadini stranieri che non parlano bene la nostra lingua come avranno fatto a capire da un altoparlante che cosa stava avvenendo?". In più, c’è chi lamenta di aver ricevuto informazioni in merito soltanto leggendo la stampa locale, mentre da Palazzo Varchi le indicazioni sarebbero state tardive, giunte soltanto a un paio d’ore dall’intervento.

Nella bagarre si è inserito anche l’ex vice sindaco Luciano Bucci: "Ma davvero la disinfestazione per il caso di Dengue è avvenuta in centro intorno al primo pomeriggio? Non ci credo, ditemi che non è vero".

E l’ex amministratore cita l’ordinanza messa in atto ad aprile per una situazione analoga dal Comune di San Giovanni, che svolse questa attività di notte. Infine, è dovuta intervenire Silvia Chiassai in persona per cercare di placare gli animi all’interno del gruppo di discussione. "L’amministrazione è stata avvertita del caso di Dengue dall’Asl venerdì – ha chiarito il primo cittadino – e come richiesto abbiamo eseguito subito l’ordinanza. La prassi viene stabilita dall’Asl e il Comune ha eseguito, come è stato fatto pochi mesi fa per uno stesso caso a San Giovanni. La comunicazione sui luoghi e l’orario di intervento è arrivata sempre dall’Asl questa mattina (lunedì, ndr) alle ore 10 e abbiamo provveduto immediatamente a dare comunicazione attraverso tutti i media oltre al passaggio dell’auto con il megafono".