Discoteche e nostalgia: il mito Le Mirage, se ne va per sempre una pista simbolo

Monte San Savino (Arezzo), 12 novembre 2023 – Sulla pista della discoteca Le Mirage si sono esibiti tanti nomi. Dagli Articolo 31 a Simona Ventura. Adesso quel luogo simbolo della musica in Toscana scompare definitivamente. Al suo posto un supermercato Conad, pronto ad aprire i battenti lì, in quel fondo di Monte San Savino da cui sono passati tanti deejay.

In realtà Le Mirage aveva definitivamente chiuso la sua storia nel 2022, quando appunto erano iniziati i lavori per la realizzazione del supermarket a marchio Conad. Il locale da ballo aveva chiuso l’attività anni prima, nel 2018. D’altronde i tempi cambiano, le abitudini dei giovani anche.

Ma negli anni Novanta Le Mirage fu un vero e proprio punto di riferimento delle notti toscane. Un’insegna che va ad arricchire quelle tante discoteche che non ci sono più ma che hanno fatto divertire migliaia di (allora) giovani.

Fu Tito Ghezzi, patron del locale, lo scorso anno, a dare il suo commiato alla discoteca con un video divenuto virale sui social in cui appunto dette l'addio definitivo. Nel 1998 Le Mirage vinse il titolo come miglior discoteca d’Italia, come aveva raccontato lo stesso Ghezzi a La Nazione.

Anni mitici quelli del Le Mirage, dove arrivavano giovani non solo dalla provincia di Arezzo, ma anche da più lontano. La serata principale era quella del sabato.

Ma erano anni in cui tanti avventori si concedevano ben tre serate di divertimento, il venerdì, il sabato e la domenica. “Erano anni in cui serviva il weekend per rivedere una persona – racconta Ghezzi – I social hanno modificato anche queste abitudini, adesso possiamo vederci in qualsiasi momento”.