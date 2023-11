L’ex discoteca fa spazio alla spesa. Apre giovedì il supermercato Conad. Trenta gli assunti, tutti della zona

L’inconfondibile insegna, montata e ben visibile dalla strada, scandisce il countdown, ormai giunto allo scadere, in vista del D Day. Adesso c’è la data definitiva. Aprirà giovedì prossimo, 16 novembre, la nuova Conad di Monte San Savino, in viale Santa Maria delle Vertighe. Sì, proprio là, dove sorgeva un tempo l’ex Mirage, la storica discoteca della provincia aretina, che da qualche anno aveva già chiuso i battenti e che adesso ha ceduto definitivamente il testimone al supermercato della catena della grande distribuzione organizzata. La notizia è di anno scorso, quando il sindaco del comune di Monte San savino, Gianni Bennati aveva spiegato a La Nazione che già nell’estate del 2022 erano arrivati negli uffici del municipio di Palazzo di Monte tutti i documenti in cui veniva messo nero su bianco la compravendita tra privati che riguardava tutti i 6mila metri dell’area, comprensivi sia dell’area di sostata che del capannone.

I lavori partirono praticamente subito a ritmi spediti: prima il vecchio tempio della movida è stato completamente abbattuto e poi ricostruito da capo, da zero. Il risultato è una struttura di "mega vendita", come si dice nel gergo, nelle dimensioni paragonabili a quelle del Conad di Ponte a Chiani.

Tutti gli spazi sono stati recuperati dal nuovo supermercato, compreso anche il punto ristoro del vecchio Le Mirage mentre il parcheggio è stato completamente riqualificato così come le vie di circolazione d’ingresso, che sono adesso direttamente lungo la strada provinciale che attraversa il comune di Monte San Savino.

Sono invece circa una trentina le assunzioni e, buona notizia per il territorio, le new entry per il 90% sono state reclutate nei comuni del vicinato con assunzioni tra Monte San Savino, Marciano della Chiana e gli altri paesi limitrofi. Tra l’altro c’è stata una grande partecipazione ai colloqui di ricerca personale: un aspetto non scontato, che evidenzia un certo interesse verso la nuova offerta di lavoro. Ma questo era anche un auspicio degli amministratori savinesi che nei mesi scorsi avevano seminato la speranza che il nuovo cantiere, oltre a riqualificare un’area del paese, potesse dare anche nuovi input di sviluppo al tessuto economico sociale della cittadina che da settimana prossima ha anche un nuovo supermercato.