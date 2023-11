Esselunga, cento posti di lavoro. “Virtual job day” per la selezione

Siena, 10 novembre 2023 – Esselunga mette sul tavolo cento posti di lavoro in vista dell’apertura del supermercato - il primo della catena nella nostra provincia - in via Massetama dove prosegue la costruzione del punto vendita. Le candidature sono ancora aperte, perché fino a domenica 19 sarà possibile inviare la propria candidatura. Da mercoledì 22 sarà poi la volta del Virtual job day dedicato solo a Siena, nel corso del quale saranno ricercati, annuncia la società, candidati domiciliati in provincia tra coloro che si sono già registrati: per partecipare è necessario inviare il curriculum, appunto entro domenica 19, accedendo al career site www.esselungajob.it, nella sezione eventi.

"L’azienda conta di inserire a Siena cento persone che, dopo un iniziale periodo di formazione all’interno dei negozi Esselunga già esistenti, saranno inserite nel nuovo supermercato di Siena al momento della sua apertura", si annuncia nella nota stampa.

Molte le figure professionali ricercate: l’allievo responsabile, che prevede un percorso di crescita professionale finalizzato al raggiungimento di ruoli di responsabilità all’interno dei negozi, gli addetti alla vendita e specialisti di mestiere, inseriti all’interno di uno specifico reparto del negozio.

"L’apprendimento – annuncia Esselunga – avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo".

I candidati giudicati più in linea con i requisiti, tra coloro che si iscriveranno, saranno avvertiti delle modalità di prosecuzione del percorso di selezione.

Una novità di rilievo, dunque, per uno dei nuovi supermercati destinati ad aprire nei prossimi mesi e anni a Siena. A Fontebecci è imminente la conclusione dei lavori per la Conad, anche se ci sarà da intervenire sulla viabilità, tra la nuova bretella di collegamento con la strada fiume e la sistemazione della rotonda.

Poi sarà la volta dell’Esselunga in strada Massetana, nei pressi dello svincolo Siena ovest della tangenziale. Ultimo - e ancora di là da venire - l’Eurospin che sarà realizzato ai Due Ponti, nell’area ora occupata dal deposito di Sei Toscana e che è stata acquistata dall’azienda umbra della grande distribuzione.