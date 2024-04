Discarica lungo le sponde dell’Esse

A Castiglion Fiorentino, l’Allacciante Esse Mucchia, all’altezza della Botte Bonini a Castiglion Fiorentino, si è trasformato in una discarica di materiali ingombranti. Una lavatrice che galleggia nell’acqua. Cumuli di arredi accatastati sulle sponde.A lanciare l’all’arme ci ha pensato il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno che giudicato il comportamento di chi ha abbandonato i rifiuti incivile non solo perché danneggia l’ambiente e sfregia il paesaggio, ma perchè rappresenta un grave rischio per la sicurezza idraulica dell’area. "Ogni giorno lavoriamo per migliorare la sicurezza e l’immagine dei corsi d’acqua", commenta furiosa Serena Stefani, la Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. "Questo ha contribuito a migliorare il rapporto dei cittadini con il fiume e l’ambiente che lo circonda. Purtroppo però basta il comportamento scorretto di pochi per compromettere i risultati raggiunti".