Disagio giovanili . Raffica di arresti

Si è conclusa nella notte un’ operazione della Polizia finalizzata al contrasto della criminalità giovanile: 142 giovani sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, tra loro 29 minorenni. Sono state arrestati o fermati 60 maggiorenni e 13 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. L’attività di contrasto ha riguardato anche la provincia di Arezzo.