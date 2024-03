Differenziata con i cassonetti elettronici

POPPI

Cassonetti elettronici a Poppi per la raccolta differenziata. Contenitori apposta per il vetro e nuovi cassonetti destinati ai rifiuti organici. Sei Toscana ha cominciato ieri mattina l’installazione da piazza Risorgimento, per continuare in via Sauro, ed essere estesa nei prossimi giorni a tutto il territorio di Ponte a Poppi. L’obiettivo del progetto è quello di aumentare la quantità e la qualità della differenziata con postazioni dotate da cinque diversi contenitori: carta e cartone (coperchio blu), organico (marrone), vetro (verde), multimateriale plastica, alluminio, tetrapak (giallo) e residuo non riciclabile (grigio). Tutti i nuovi contenitori saranno dotati di un sistema di apertura elettronico, per aprirli sarà sufficiente premere il bottone rosso e utilizzare il pedale o aprire lo sportello per il conferimento.

Cambieranno, quindi le modalità di separazione dei rifiuti con l’introduzione della raccolta separata del vetro e con l’aggiunta dei contenitori per i rifiuti organici e le nuove postazioni contribuiranno anche a migliorare il decoro urbano.

"Ha preso il via l’installazione dei nuovi cassonetti con nuovi punti di raccolta stradale differenziata – ha spiegato il sindaco Carlo Toni – che proiettano il Comune di Poppi verso il futuro, con un nuovo sistema, meno impattante a livello ambientale e più green. Abbiamo degli obiettivi da centrare ed è necessario il contributo di ogni singolo cittadino, in tal senso un sentito ringraziamento va anche alla scuola secondaria di primo grado che attraverso i docenti e gli alunni daranno un contributo sulla campagna di comunicazione del progetto".