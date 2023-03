Dieci imprenditrici per un giorno Lezione in azienda per vedere come si fa

Un salto in azienda per vedere come si fa. Vita da imprenditrice, almeno per un giorno: è l’8 marzo di dieci studentesse della media Margaritone, selezionate per visitare tre imprese guidate da donne: la pasticceria Cini di Stefania Cini, l’azienda Alterini di Mariangela Alterini e B&B Camera Cafè di Elena Terziani. E’ l’iniziativa "Girl’s day" lanciata da Confartigianato per condividere esperienze, aspirazioni e obiettivi.

La giornata speciale è iniziata in taxi. "Con la nostra cooperativa taxi, le studentesse sono state accompagnate nelle aziende, a fianco delle imprenditrici testando il lavoro e scoprendo le loro motivazioni", spiega Gigliola Fontani coordinatrice di Confartigianato Donne Impresa. Tutti ne hanno tratto beneficio.

"Siamo entusiaste, avvicinare la scuola anche al mondo dell’imprenditoria femminile è fondamentale perché è difficile conciliare famiglia e impresa, ma non impossibile", dicono Terziani e Alterini. "La scelta della seconda media, non è casuale, si tratta dell’anno precedente all’ingresso in un percorso formativo più specifico e la volontà è orientare le ragazze a scelte future più compatibili con le aspirazioni", osserva Susanna Bernabei, collaboratrice della Dirigente scolastica.

Formazione live, come a scuola di vita.