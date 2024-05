Di Ponte cala gli assi della lista. Tra loro un solo iscritto al Pd: "Rappresentiamo questa città"

Mauro Di Ponte risponde a Sergio Chienni con una sala del Consiglio comunale altrettanto gremita. Ieri pomeriggio è stata presentata alla cittadinanza la lista civica Terranuova Futura, il raggruppamento trasversale che sostiene la corsa al municipio dell’ex vicesindaco terranuovese. La composizione è variegata: da esponenti della società a membri di Fratelli d’Italia, Unici & Uniti e un iscritto Pd. "Sono tutti candidati che rappresentano in maniera omogenea il tessuto sociale del nostro territorio - ha spiegato il candidato sindaco - Il programma è stato costruito fin dalla nascita di Terranuova Futura e ci permette di spiegare perché gli elettori dovrebbero votare per noi. Basta con la svendita della città, dobbiamo rivendicare il ruolo pubblico dell’amministrazione: dalla questione Abb alla gestione dei rifiuti, dalla gestione del Perdono, delegata ad una società fiorentina, fino alla Rsa. Entro novembre, infine, sottoporremo alla comunità i referendum su Podere Rota e sulla fusione con Loro Ciuffenna". Di Ponte ha affermato di aver ricevuto in queste prime settimane di campagna elettorale una buona risposta da parte della cittadinanza verso il suo progetto politico. Poi ha rivolto un durissimo attacco alla coalizione di centrosinistra: "C’è un clima intimidatorio nei confronti delle persone che dall’altro campo si avvicinano alla nostra lista civica. Non c’è libertà d’opinione, ma una vera e propria caccia all’uomo che personalmente mi rammarica". Giovedì sera ci sarà un confronto televisivo con Chienni su Teletruria, ma Di Ponte ha chiesto anche un faccia a faccia con lo sfidante in piazza della Repubblica. Tra i candidati in lista troviamo Alessio Tronci, agente di commercio, Giulia Natalini, operatrice socio sanitaria, Leonardo Gabbrielli, responsabile di produzione, Denise Ciancio Paratore, impiegata nelle risorse umane e consigliera d’opposizione, Greta Nuzzi, laureata in economia aziendale, Alessandro Stagi, consulente, Katia Tigli, assistente all’infanzia, Lorenzo D’Angiò, studente universitario, Mery Corvino, parrucchiera, Valentina Casini, impiegata contabile, Omar Ciabattini, studente universitario, Sarbjit Kaur, imprenditrice, Valentina De Matteis, addetta ai servizi di prevenzione, Massimo Mugnai, insegnante e consigliere del centrodestra, Radenko Blagojevic, corriere, Simone Rossi, operatore nel settore del retail design.