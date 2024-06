Di corsa all’alba . La 6 km alle ore 6 domani per il Calcit

Domani torna la camminata podistica non competitiva "6 alle 6" promossa dal Calcit. Si tratta di un percorso cittadino, con ritrovo alle 5,45 da Leone via Niccolò aretino, e con partenza alle 6. Le iscrizioni sono aperte ed è possibile rivolgersi da Leone caffetteria al numero di telefono 333-2546703. L’offerta minima è di 15 euro in favore del Calcit di Arezzo, e comprende la tshirt oltre alla colazione. Il ricavato di questa camminata podistica non competitiva sarà devoluto al progetto Scudo del Calcit di cure domiciliari oncologiche.