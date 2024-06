Derby del Valdarno, Daspo per quattro tifosi

Arezzo, 1 giugno 2024 – Quattro tifosi, tre della Sangiovannese e uno del Montevarchi sono stati sottoposti a Daspo da parte della questura di Arezzo. Il provvedimento scaturisce dal cosiddetto 'derby del Valdarno’ tra Montevarchi e Sangiovannese, giocatosi l'8 ottobre 2023 allo stadio Brilli-Peri, valevole per il campionato di calcio di serie D.

In quell'occasione, spiega la polizia in una nota, si verificarono alcuni momenti di tensione, sia nelle fasi precedenti che in quelle successive allo svolgimento dell'incontro. Il servizio di ordine pubblico consentì di impedire che le due tifoserie, "animate da storica e accesa conflittualità, giungessero allo scontro fisico anche se si registrarono a più riprese lanci di petardi non autorizzati e tentativi da parte di entrambe le tifoserie di forzare il dispositivo di sicurezza”.

La polizia, al termine degli accertamenti, ha identificato tre appartenenti alla frangia ultras della Sangiovannese, uno a quella del Montevarchi, che sono stati denunciati a vario titolo. I reati ipotizzati sono getto pericoloso di cose, accensione ed esplosioni pericolose in occasione di eventi sportivi, travisamento senza giustificato motivo in occasione di eventi sportivi e resistenza a pubblico ufficiale. In parallelo il uestore di Arezzo ha applicato nei confronti dei quattro il Daspo della durata di un anno per tre dei tifosi, di cinque per il quarto perché “recidivo”.