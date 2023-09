Danza, musica e teatro per la prima serata di "Calcit in scena"

Parte stasera la maratona di musica, spettacoli, cene e aperitivi di "Calcit in scena" in programma nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi. E’ l’edizione 2023 che precede il Mercatino dei ragazzi di via Fiorentina in programma domenica 17 settembre. L’appuntamento sarà da stasera a sabato 16 settembre con l’evento organizzato dagli amici del Calcit di via Fiorentina. Gli stessi che domenica 17 saranno impegnati appunto nel mercatino dei ragazzi che raccoglie fondi per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche. Si parte stasera a partire dalle 21 con una serata di danza, musica e teatro a cura di Grata Palazzini, quando si passeranno il testimone sul palco il Centro studi danzarno, Nico Barretti, la Libera Accademia del teatro, Dance Academy, Cinzia della Ciana e Andrea Matucci, Matilde Piccardi, la voce di Laura Falcinelli, Duccio Niccolini, il Maestro Matteo Brandini, la musica de Le piccole Scintille. Domani giovedì 14 spazio dalle 21 la seconda serata di danza, musica e teatro con Giacomo Danzi, The Ballet School, Sofia Unguerani, Irene Matteini, Cinzia della Ciana e Andrea Matucci, Dance Studio, Sotto Sopra e il Coro Kastalla. Durante tutte le serate sarà possibile effettuare l’apericena pro Calcit a 15 euro organizzata da La Botteghina di Gragnone, il 14 djset di Omero & Friends.

Weekend tutto da ridere al palaffari: venerdì 15 alle 21 torna la Scorrida dilettanti allo sbaraglio mentre sabato 16 settembre alle 21 ad Arezzo Fiere protagonista sarà la compagna del Polvarone. Sul palco il nuovo spettacolo Brigitta damm’un bacino con testo e regia di Roberta Sodi, uno spettacolo realizzato in collaborazione con casa Thevenin. Tutte le sere, dalle 19 fino alla mezzanotte i padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi saranno un contenitore di eventi organizzati per raccogliere fondi da destinare alla lotta contro i tumori.