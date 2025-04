Danza contemporanea: "Canoni Inversi" a teatro

La danza contemporanea in scena al teatro Mecenate di Arezzo con la rassegna "Canoni Inversi". L’evento, inserito nel palinsesto del festival InDanza&InArte, è organizzato dall’associazione Progetti Per La Danza e andrà a rinnovare un originale format in cui compagnie e scuole di tutta Italia saranno coinvolte in un incalzante alternarsi di coreografie e performance per raccontare le più recenti evoluzioni del panorama coreutico.

La rassegna sarà sabato 17 maggio, a partire dalle 17, e proporrà una vera e propria contaminazione artistica tra stili diversi quali modern, contemporaneo e urban contemporary, andando a offrire un nuovo appuntamento dedicato alla formazione, al confronto e alla valorizzazione dei giovani talenti. Patrocinato dal Settore Nazionale Danza della Opes, "Canoni inversi" sarà una vetrina coreografica con esibizioni di solisti, in duo o di gruppo che verranno valutate da una giuria con maestri e coreografi che gravitano da tempo nelle attività di Progetti Per la Danza che, oltre ad assegnare i diversi premi in palio tra menzioni e borse di studio, sarà a disposizione per consigli e suggerimenti per una crescita artistica dei singoli allievi.

L’iniziativa sarà ulteriormente arricchita dalla sezione "Short Time" che proporrà una parentesi dedicata alle performance di compagnie e di ballerini emergenti in procinto di entrare nel mondo del professionismo coreutico che permetteranno di cogliere le sperimentazioni artistiche maggiormente all’avanguardia della danza contemporanea. Particolari attese, infine, saranno collegate alla performance del Cab - Collettivo Arezzo Ballet, la prima formazione di danza in rappresentanza della città che riunisce una selezione di allievi e di allieve da tutta Italia per proporre un comune percorso di crescita e di perfezionamento tecnico per una futura carriera professionale.

In quest’ottica, "CaNoNi"InVerSi" sarà anticipato alle 11 da un’audizione a partecipazione gratuita per i partecipanti alla rassegna che, rivolta a ballerine e ballerini a partire dai diciassette anni di età compiuti, sarà finalizzata a selezionare i membri del Cab per l’anno accademico 2025-2026, prevedendo anche una lezione di classico e una di contemporaneo con i maestri Stefania Pace e Luca Lupi.

La rassegna del 17 maggio rappresenterà una nuova tappa del festival InDanza&InArte 2025 che, per l’intero anno, sta proponendo progetti ed eventi in diverse location cittadine dedicati alla danza in tutte le sue declinazioni, alla musica e al teatro, tra concorsi, campus e spettacoli.